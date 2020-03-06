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Назначен новый исполняющий обязанности генпрокурора

Исполняющим обязанности генпрокурора стал Чумак. Касько подал в отставку после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Рябошапке.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, сообщил «Українським Новинам» источник в офисе генпрокурора.

«Чумак назначен и.о», – сказал он.

По его словам, Чумак назначен решением руководства офиса генерального прокурора.

Как сообщает агентство, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько так же подал в отставку после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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«Касько ушел», – сказал он.

По его словам, Касько написал заявление об увольнении после голосования Рады за отставку Рябошапка..

Источник Українські Новини

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