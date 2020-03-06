Суд заочно арестовал экс-командуещего Внутренних войск и экс-главу СБУ времен Януковича

Печерский районный суд Киева 4 марта заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-главу СБУ Александра Якименко, передает издание «Левый Берег» со ссылкой на информацию источника агентства «Українські Новини» в правоохранительных органах.

Сейчас они скрываются в России и объявлены в розыск. Следствие подозревает их в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемых и применить процедуру заочного расследования.

Напомним, в мае 2018 года Оболонский районный суд Киева начал допрос Шуляка по видеоконференцсвязи как свидетеля по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Шуляка допрашивали по видеосвязи из аннексированного РФ Крыма как свидетеля стороны защиты. В начале допроса экс-командующий ВВ сообщал, что живет в России и ничем не занимается.

В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура вызывала на допрос Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана, но он не явился.

В феврале 2018 года суд разрешил заочное расследование против руководства СБУ времен Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении АТО во время Майдана. Шуляк с лета 2015 года находится в розыске как дезертир.