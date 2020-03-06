«Все остальное предмет переговоров»: Кулеба выступил за возвращение посла в Россию

Новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение послов, возобновления авиасообщения с Россией и подачи вода в оккупированный Крым являются инструментами деоккупации Украины. Глава МИД заявил об этом в эфире телеканала «1+1».

«Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, – это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии – находить компромисс. Но конечная цель одна – восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное – это предмет переговоров», – сказал Дмитрий Кулеба.

Еще одним инструментом деокуппации министр назвал вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым.

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации», – сказал он.

Министр заявил, что 5 марта детально обсуждал в Министерстве иностранных дел с коллегами вопрос Крыма, а 6 марта, после возвращения президента Владимира Зеленского и его команды из Полтавы, будет обсуждать поиск оптимальных моделей с ними.

Ранее 5 марта за подачу воды на оккупированный Россией украинский полуостров выступил новый глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он заявил, что это вопрос не бизнеса, а гуманитарной поддержки жителей Крыма. Неподача туда воды, по мнению премьера, приведет к гуманитарной катастрофе. Шмыгаль считает, что «оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут».

Отметим, что ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность пустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу. После чего глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе – личная позиция Арахамии, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией.

Напомним, Украина и Россия прекратили авиасообщение с 25 октября 2015 года.

МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.

В феврале 20202 года МИД России заговорили о возможном обмене послами между Киевом и Москвой. Украинский МИД, возглавляемый на то время Вадимом Пристайко, не поддержал предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.