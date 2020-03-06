«Спасем украинцев»: Шмыгаль выступает за возобновление подачи воды в Крым

Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым. Он заявил, что «оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут».

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Он заявил об этом в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», – заявил Шмыгаль.

«Мы не перекроем воду для украинцев. Крым – это Украина… Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут», – добавил глава Кабмина.

Позже на своей странице в Facebook премьер написал, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы и что главный тезис о невозможности подачи воды в Крым в нынешних условиях «потерялся в студии».

«Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», – написал премьер.

Во время выступления в Верховной Раде Шмыгаль еще раз уточнил свое заявление и подтвердил, что Украина должна обеспечивать крымчан водой в случае необходимости.

«Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд и питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями, но мы должны это обеспечить», – сказал он.

По его словам, для промышленных и военных объектов в Крыму воду подавать не будут.

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно «начать зондаж» о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре «вода, идущая с территории РФ». Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В феврале 2020 постпред Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации.

После этого глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.