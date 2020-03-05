Верховная Рада уволила генпрокурора Рябошапку

За выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке готовы проголосовать лишь 180-200 депутатов от фракции «Слуги народа» из 248-ми, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на три ознакомленных с ситуацией источника в монобольшинстве.

Нужные для позитивного решения голоса ожидались от представители фракции ОПЗЖ, а также депутатских групп «Довіра» («Доверие») и «За майбутнє» («За будущее»).

В итоге это решение поддержали 263 депутата.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ушел из зала заседаний сразу после своего выступления, не дождавшись выражения недоверия, передает «Левый Берег».

«Постановление, внесенное инициаторами, построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом на это постановление являются письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны», – сказал Рябошапка депутатам.

«Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я иду, чтобы вернуться», – сказал генеральный прокурор и покинул зал заседаний.

Часть нардепов «Слуги народа» провела его скандированием: «Позор!».

Рассмотрение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, которое приведет к его отставке, – единственный вопрос повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое проходит 5 марта с 18:30.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал результат на своей должности.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Полтаве.

«Я считаю, что Руслан – хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат», – заявил Зеленский.

«Мы с ним прошли длинный путь с предвыборной кампании. Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. С какими бы хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем ты не был. Если нет результата – до свидания. Более того, мне кажется, что справедливо – если ты сам об этом говоришь», – отметил президент.

Президент добавил, что у него есть претензии не только к Офису генерального прокурора, но и к Национальному антикоррупционному бюро. «Именно они занимаются чиновниками. И когда вы ставите вопрос о топ-чиновниках, это вопрос к НАБУ», – сказал Зеленский.

По его словам, Служба безопасности Украины тоже не работает на 100%, но «в Службе безопасности лучше ситуация, чем в Генеральной прокуратуре».

К Государственному бюро расследований у Зеленского претензий нет. «В ГБР Венедиктова только пришла. Нет к ней вопросов пока что», – пояснил Зеленский.

Напомним, 3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Верховная Рада рассмотрит его на внеочередном заседании вечером 5 марта.

В случае выражения недоверия полномочия полномочия генерального прокурора прекратятся в этот же день.

На пост генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки могут назначить нынешнюю и.о. главы ГБР Ирину Венедиктову. Об этом со ссылкой на свой источник в руководстве фракции Слуга народа сообщает РБК-Украина в четверг, 5 марта.

Первым вариантом остается народный депутат Сергей Ионушас, отметил источник.

«Также обсуждают кандидатуру Ирины Венедиктовой», – цитирует издание слова своего источника.

В то же время, по данным собеседников «Радио Свобода», о назначении нового генпрокурора в этот день речь идти не будет, так как в Офисе президента все еще определяются с кандидатурой.