«Слуги народа» заставили оправдываться нового министра поддерживавшего Порошенко

Новому министру Немчинову пришлось оправдываться перед «слугами» за поддержку Порошенко. Он заявил, что сожалеет, «что постил неправду».

Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции «Слуга народа» заставили оправдываться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях, сообщили «Левому Берегу» источники во фракции.

«На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании», – сказал депутат.

Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

«Я сожалею, что постил неправду о «Слуге Народа» и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично – изменил кардинально мнение», – передал Качура слова министра Кабмина.

Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.

На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль.

«Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идет», – сообщил источник.

Напомним, после отставки премьера Алексея Гончарука и назначения на эту должность Дениса Шмыгаля изменилось большинство министров. Вместо Дмитрия Дубилета министром Кабмина стал Олег Немчинов.