Жители Донбасса могут остаться без газа из-за обстрелов боевиков

В результате минометного обстрела боевиков поврежден газопровод в Донецкой области. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

В Донецкой области в результате обстрела российских оккупационных войск поврежден газопровод, в связи с чем жители могут остаться без газоснабжения, сообщает пресс-служба Штаба ООС на своей странице в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрел велся на поражение из минометов калибра 122 мм из оккупированной Горловки по позициям ВСУ возле Новоселовки.

«В результате разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит недалек от с.Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара», – говорится в сообщении.

Фото поврежденного газопровода. Фото поврежденного газопровода. Фото поврежденного газопровода. Пред 1 из 3 След

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

В штабе ООС подчеркнули, что под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

#ООС #Операція_ОС Російські окупаційні війська влаштували черговий терористичний акт проти народу України.Днями… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Woensdag 4 maart 2020

Напомним, что по мнению экспертов устраиваемые Россией на Донбассе провокации свидетельствуют о нежелании Кремля продолжать мирный процесс в этом украинском регионе.