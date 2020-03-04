Дубинский бегает на ковер к Коломойскому, – журналистское расследование

Дубинский после обсуждения изменений в Кабмине поехал в офис Коломойского.

Сразу после окончания заседания фракции «Слуга народа», где обсуждались будущие кадровые перестановки в правительстве, нардеп и бывший телеведущий Александр Дубинский поехал в бизнес-центр, где находится офис олигарха Игоря Коломойского, сообщает расследовательский проект «Bihus.Info».

Авто Дубинского журналисты заметили под «Миллениумом». Примерно через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым скорее всего пользуется сам Коломойский. С разницей в несколько минут с парковки напротив отбыло и авто Дубинского.

В комментарии изданию нардеп заявил, что действительно во вторник приезжал в «Миллениум», но не встречался с Коломойским и ничего с ним не обсуждал. По словам нардепа, он «зашел к друзьям в «Миллениум». Называть имена «друзей» Дубинский не захотел, но отметил, что в «Миллениуме» также находится офис нардепа и соратника Коломойского Игоря Палицы.

На уточняющий вопрос нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем угодно.

Ранее журналисты телепрограммы «Схемы» заметили Александра Дубинского на праздновании дня рождения бизнесмена Михаила Кипермана. Там же в качестве гостей находились Игорь Коломойский и Игорь Палица.

Известно, что Дубинский входит в так называемую «группу влияния Коломойского» во фракции «Слуга народа».

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».

Накануне «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского провела заседание фракции, где нардепам представили новые кандидатуры в правительство.

Президент Владимир Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.