В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили американца с символикой «ДНР»

В Германии заметили и сфотографировали американского поклонника «русского мира» и террористов «ДНР».

В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии заметили гражданина США, на чемодане которого была прикреплена символика террористической «ДНР» и «Новороссии», сообщил в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

Он опубликовал соответствующие фото.

«Вот такого любителя российских коллаборационистов встретили украинские патриоты в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Американец Рональд Годир (Ronald Goudier) с номером телефона США +15122263195 выставляет напоказ свое увлечение «ДНР» и «Новороссией». Куда и откуда он летел, пока непонятно», – написал эксперт.

Фото американца и его сумки из аэропорта Франкфурта-на-Майне. Фото американца и его сумки из аэропорта Франкфурта-на-Майне. Фото американца и его сумки из аэропорта Франкфурта-на-Майне. Пред 1 из 3 След

Вместе с тем Соловей обратил внимание на то, что на российских Telegram-каналах, контролируемых ГРУ РФ, начала появляться информация о том, что в Донецк на «конференцию» якобы должны приехать сепаратисты из Калифорнии, выступающие за отделение штата от США.

«В любом случае к вниманию Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и наших американских партнеров», – добавил журналист.