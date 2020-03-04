Верховная Рада утвердила кандидатуру нового премьер-министра и состав Кабмина

Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до сегодняшнего дня был вице-премьером и министром развития громад и территорий, передает издание «Левый Берег».

За его назначение проголосовал 291 депутат.

Перед назначением Шмыгаль сообщил депутатам, что не планирует существенно менять курс правительства.

«Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно», – сказал он.

По его словам, приоритетом Кабмина будет пересмотр бюджета на 2020 год, борьба с возможной вспышкой коронавируса, завершение войны на Донбассе, погашение долгов по зарплатам перед шахтерами, реформа децентрализации.

Андрей Таран. Дмитрий Кулеба. Денис Шмыгаль. Пред 1 из 3 След

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года до августа 2019 года был директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»).

2 августа 2019 года занял должность главы Ивано-Франковской обладминистрации, а 4 февраля 2020 года стал вице-премьером в кабинете министров Алексея Гончарука.

Так же Верховная Рада утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.

За это проголосовали 277 народных депутатов.

В новое правительство вошли:

• Вадим Пристайко – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы);

• Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность);

• Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации;

• Арсен Аваков – министр внутренних дел;

• Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов (новая должность);

• Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта (новая должность);

• Илья Емец – министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой);

• Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

• Марина Лазебная – министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской);

• Денис Малюська – министр юстиции;

• Олег Немчинов – министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета);

• Игорь Уманский – министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой);

• Алексей Чернышов – министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля).

Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.

Отдельными решениями Верховная Рада назначила министром по квоте президента Украины – главу МИД Дмитрия Кулебу и главу Минобороны Андрея Тарана.

Кандидатуру Дмитрия Кулебы, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 288 народных депутатов.

Кулебе 38 лет, родился в Сумах. Выпускник Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, специальность – международное право. В 2003 году Кулеба стал атташе Службы главного юридического советника МИД Украины, был третьим секретарем управления юридического обеспечения. С 2005 по 2009 годы был секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

В 2010-2012 годах Дмитрий Кулеба работал начальником отдела департамента секретариата МИД. В 2013 году был советником вице-премьер-министра Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Также в 2013 году Кулеба возглавил Фонд культурной дипломатии “UART”.

С июня 2014 года Кулеба занимал должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, где отвечал за создание стратегических коммуникаций МИД Украины. В апреле 2016 года Дмитрий Кулеба был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. С августа 2019 года Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете Алексея Гончарука.

Кандидатуру Андрея Тарана, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.

Новому министру 65 лет, он родился в Германии в семье военного. Генерал-лейтенант в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность – “Военный инженер-радиотехник”. В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.

С 1992-1995 служил в Центральном аппарате Министерства обороны Украины, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. Следующие три года – с 2005 по 2008 – был начальником управления по Минобороны. С 2008 по 2011 годы Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал меньше полгода – до апреля 2016-му.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг “предельного возраста” генеральской службы.