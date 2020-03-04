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СБУ выявила российскую агентурную сеть под управлением экс-военного ВСУ

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СБУ разоблачила сеть агентов России, которую возглавлял бывший военнослужащий ВСУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети военной разведки России, которую возглавлял бывший военнослужащий вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ – украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач», – говорится в сообщении.

Силовики установили, что экс-военного завербовал сотрудник Генштаба вооруженных сил России во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.

Украинец собирал и передавал разведывательную информацию о военных объектах ВСУ, дислоцированных на Волыни.

Затем по заданию куратора он привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

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Фото с места задержания российской агентуры.
Фото с места задержания российской агентуры.
Фото с места задержания российской агентуры.
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Отмечается, что эти люди имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Злоумышленники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины.

Сейчас СБУ проводит обыски по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК и избрании меры пресечения.

Источник СБУ

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