Убийство Шеремета: полиция проводит обыск у адвоката одного из подозреваемых

Полиция пришла с обыском к юристу подозреваемого в деле Шеремета Антоненко. Следствие считает, что он может быть причастен к сокрытию улик.

В Харькове полиция пришла с обыском к Леониду Маслову, который входит в группу защиты подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета – ветерана АТО Андрея Антоненко. Разрешение на следственные действия дал Печерский районный суд Киева, сообщили на странице «Free Riff» в Facebook.

В постановлении суда говорится, что 13 февраля в ГУ Нацполиции Украины от оперативных сотрудников Департамента уголовного розыска НПУ поступило письмо, в котором говорилось, что именно Леонид Маслов «по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в соцсети «Вконтакте», которая принадлежит Антоненко, и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес для уголовного производства».

Судебное постановление об обыске. Судебное постановление об обыске. Пред 1 из 2 След

«Об этом Маслов опубликовал сообщение в социальной сети Facebook. Значит, Маслов может иметь доступ к социальным сетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия», – говорится в постановлении.

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Следственный судья Белоцерковец постановил предоставить старшему следователю в особо тяжких делах Главного следственного управления Нацполиции Василию Бирко и следователям группы разрешение на обыск в квартире Маслова «с целью изъятия оборудования, на котором может находиться информация об обстоятельствах совершения преступления, мобильных телефонов и ретрансляторов мобильной связи, блокнотов, черновых записей, в которых может быть информация относительно возможно причастных к преступлению лиц, топографических карт и графических изображений местности, незарегистрированного оружия, взрывчатки, комплектующих к взрывчатке».

Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что Маслов не заходил в аккаунты в соцсетях Антоненко, и это легко проверить.

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Напомним, в МВД заявили, что подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета отказывают органу досудебного следствия в участии в следственных действиях.