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НБУ констатирует заметное снижение курса гривны к доллару и евро

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Гривня продолжает свое дальнейшее падение, после своего прошлогоднего «взлета».

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 12 копеек, установив его на 4 марта на уровне 24,93 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,68 (на 2 марта – 27,60 гривны).

3 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 – 25,00 гривны за доллар.

3 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 – 24,89 гривны за доллар.

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Напомним, что ранее на курс гривны не повлиял массовый уход с рынка иностранных инвесторов.

С начала января курс гривны резко снижается после его укрепления в конце прошлого года.

Источник НБУ

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