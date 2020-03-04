НБУ констатирует заметное снижение курса гривны к доллару и евро

Гривня продолжает свое дальнейшее падение, после своего прошлогоднего «взлета».

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 12 копеек, установив его на 4 марта на уровне 24,93 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,68 (на 2 марта – 27,60 гривны).

3 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 – 25,00 гривны за доллар.

3 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 – 24,89 гривны за доллар.

Напомним, что ранее на курс гривны не повлиял массовый уход с рынка иностранных инвесторов.

С начала января курс гривны резко снижается после его укрепления в конце прошлого года.