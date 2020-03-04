«Слуги народа» увольняют Маркарову и обсуждают новый состав Кабмина

Рада уволит Маркарову с должности министра финансов. Вместе с этим фракция «Слуга народа» назвала возможный состав нового Кабмина.

Верховная Рада уволит с должности министра финансов Оксану Маркаровуна пленарном заседании в среду, сообщило издание «Новое Время» со ссылкой на три осведомленных источника.

Маркарова возглавляет министерство с июня 2018 после освобождения от должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем.

22 ноября 2018-го Рада назначила ее министром финансов.

Издание сообщает, что сейчас на место Маркаровой обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко.

На заседании фракции «Слуги народа» названы имена лиц, которые могут заменить некоторых министров в правительстве, сообщили «Украинской Правде» собеседники во фракции «Слуга народа»

Президент Владимир Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить премьером Дениса Шмыгаля.

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером. Президент приехал в Раду 3 марта около 19.30.

Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Так же на заседании фракции «Слуги народа», которое происходит при участии президента Владимира Зеленского, названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров.

Так, министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

▪ главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;

▪ министром финансов вместо Оксаны Маркаровой назначат Игоря Уманского;

▪ Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;

▪ Минобороны вместо Андрея Загороднюка возглавит Андрей Таран;

▪ министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет Иван Плачков;

▪ министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;

▪ министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмигаля планируют Алексея Чернышева;

▪ министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;

▪ Тимофей Милованов будет назначен министром агропромышленного комплекса;

Появится новый вице-премьер по АПК Олег Коростылев.

МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Так же появятся:

▪ новый вице-премьер по ОПК Олег Коростылев;

▪ новое министерство по спорту, которое возглавит Вадим Гутцайт.

Также, по данным УП, министр МВД Арсен Аваков останется на посту, но вицепремьером по силовым вопросам назначен не будет.

На своей должности также остаются

▪ министр юстиции Денис Малюська;

▪ министр инфраструктуры Владислав Криклий;

▪ вице-премьер по информатизации Михаил Федоров

▪ министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский.

Однако, как стало в последствии известно, нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.

«Милованов несколько минут назад сказал «нет». Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно», – сообщил источник «Украинской Правды».

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада рассмотрит первым вопросом Кабинет министров Украины, говорится в повестке дня на сайте Верховной Рады.

После этого будет обсуждаться деятельность Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка.

Для включения в повестку дня и принятия решения рассмотрят законопроект о принятии решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Докладывать по этому вопросу будет министр обороны Андрей Загороднюк.

Также планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, Генштаба, видов и отдельных родов войск. Докладывать также будет министр обороны.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.

Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании могут рассматривать кандидатуры нового премьер-министра и некоторых министров. С возможным составом обновленного Кабмина можно ознакомиться здесь.

Помимо этого, могут провести голосование за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Вчера в парламенте зарегистрировали постановление о выражении ему недоверия. Вместе с тем, по словам нардепа от “Слуги народа” Скичко, 4 марта рассматривать вопрос недоверия генпрокурору не будут.

Напомним, ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что не собирается уходить в отставку.