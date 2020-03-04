Экс-главарь «ДНР» Трапезников стал главой столицы Калмыкии

Экс-лидер так называемой «Донецкой народной республики» Дмитрий Трапезников стал главой администрации Элисты, столицы Калмыкии в России, сообщает пресс-служба Элистинского городского собрания.

«В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов», – говорится в сообщении.

Напомним, что 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.

На экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого «первого вице-премьера» Дмитрия Трапезникова.

За власть в «ДНР» боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в «ДНР», «Ташкент», Трапезников и Ходаковский выехали в Россию.

При попытках вернуться из России в «ДНР» российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории России.