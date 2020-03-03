Катастрофа MH17: Нидерланды готовили секретную операцию, чтобы забрать останки погибших

После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших. Секретную миссию отменили в самый последний момент.

Правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малазийского рейса MH17, сообщил нидерландский портал «Telegraaf».

После катастрофы 17 июля 2014 года тысяча бойцов нидерландской армии были готовы к военной операции на территориях оккупированного Донбасса, но в самый последний момент операция была отменена.

Ресурс пишет, что катастрофа произошла в четверг, в ближайшие дни после нее премьер Марк Рютте выглядел бессильным, поскольку ситуация с репатриацией погибших так и не прояснялась. В это же время боевики на Донбассе собирали останки жертв и использовали их как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Кроме того, на месте катастрофы они собирали ценные вещи и стирали важные следы для расследования причин трагедии.

В связи с этим, нидерландские власти тайно прорабатывали военное вмешательство на Донбасс, а с 20 июля в армейском штабе страны проходили встречи по планированию этой операции.

План состоял в том, чтобы тысяча военных 11-й аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением, и тем, что бы поместилось в рюкзаки.

Предполагалось, что военные самостоятельно смогли бы занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы, площадью 35 квадратных километров.

При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей. Отмечается, что Австралия потеряла в этой катастрофе 27 своих граждан, и не исключено, что она также могла бы послать тысячу своих военных на Донбасс.

Подготовка к операции началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, окончательный приказ должны были объявить вечером 23 июля. Однако потом боевики передали останки и Нидерланды отменили операцию.

На нидерландскую военную миссию многих членов отряда переправили из миссий в других странах. В частности, часть подразделений находились на учениях в Португалии. Их отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока солдаты летели в Нидерланды, правительство решило отменить миссию.

В результате, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков, а на следующий день самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На Донбассе осталась судебно-медицинская экспертиза, а Нидерланды направили туда сорок невооруженных полицейских.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв – граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

В феврале глава международной Совместной следственной группы (JIT) расследования катастрофы малазийского Boeing рейса МН17, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек заявил, что у группы есть свидетель того, что самолет был сбит ракетой. Кроме того, в этом деле есть несколько уровней доказательной базы.