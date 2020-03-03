Греческий суд освободил задержанного экс-командира “Айдара” Мельничука

Греческий суд освободил бывшего депутата Верховной Рады, комбата «Айдара» Сергея Мельничука, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, на своей странице в Facebook.

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», – написал Геращенко.

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Сам Мельничук опубликовал видеокомментарий, в котором подтвердил, что его задержали в Греции по российской ориентировке.

«Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав», – возмутился Мельничук.

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«Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки «Батальон Заря». Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию», – добавил бывший комбат.

Напомним, что Сергей Мельничук был депутатом Верховной Рады в 2014-2019 годах. Он прошел в парламент по списку Радикальной партии как командир батальона «Айдар». Но уже в начале 2015 года депутата исключили из фракции «за действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины и за нарушение присяги народного депутата Украины».