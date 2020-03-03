«Слуга народа» поломался: выборы в Харькове гарантировано выигрывает экс-губернатор

«Слуга народа» решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга. Соцопросы прогнозируют убедительную победу экс-губернатора Светличной.

Политическая партия «Слуга народа» решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по округу №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга, сообщает «Новое Время».

«Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК», – цитирует издание депутата Александра Качура.

В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук. По результатам последних опросов социологической группы «Рейтинг», кандидат от «Слуги народа» набирает лишь 12,5% голосов.

В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы проголосовать 62,3% респондентов.

Один из представителей «Слуги народа» на условиях анонимности сказал, что к «отзыву» Алексейчук приложил свою руку и нынешний министр МВД Арсен Аваков, который имеет влияние в регионе.

Позже стало известно, что Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила регистрацию двух рейтинговых кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах по округу №179 в Харьковской области.

Кроме Виктории Алексейчук из партии «Слуга народа», от борьбы за вакантный депутатский мандат также отказался самовыдвиженец, член пророссийской партии «ОПЗЖ» Александр Диденко.

Алексейчук сняли в пользу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Пресс-служба «Слуги народа» заявила, что «Светличная имеет те же принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране».

Кандидат від партії «Слуга Народу» Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі…. Geplaatst door Слуга Народу op Dinsdag 3 maart 2020

Как сообщает «Опора», Диденко в свою очередь сказал, что «намерен изменить вектор своей работы и работать на местах».

Напомним, что в случае победы на выборах Светличная может получить мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года.

Светличная возглавляла Харьковскую ОГА с августа 2016 года, когда ее предшественник Игорь Райнин возглавил Администрацию президента Украины.

Как выяснилось через три года, Райнин является членом пророссийской партии «ОПЗЖ».

Светличная работала при нем первым заместителем. Сейчас она баллотируется как самовыдвиженец.