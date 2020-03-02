С Богом – назад в СССР: нацлидер Путин благословил изменения в Конституцию

Путин предложил внести в Конституцию Бога, запретить гей-браки и указать Россию правопреемницей СССР. Всенародное голосование по поправкам к Конституции России планируется провести в апреле.

Нацлидер России Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении Конституции, передает русская служба «BBC».

Он предложил добавить в основной закон Российской Федерации пункт о том, что Россия «сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога», а также закрепить статус брака как союза мужчины и женщины.

Новый пакет с президентскими поправками поступил в Госдуму вечером 1 марта, как и первая версия законопроекта.

Документ уже обсудили на Совете Думы, и депутаты восприняли с одобрением, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сам документ еще не опубликован в думской базе законопроектов, но его содержание частично раскрыли депутаты. Судя по всему, Путин решил учесть предложения, которые за последний месяц выдвигали члены созданной им рабочей группы.

Предложения Путина в основном касаются третьей главы Конституции, которая посвящена федеративному устройству. Например, именно туда он предложил добавить упоминание Бога.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», – указано в предложениях Путина.

Кроме того, в основном законе России уточнят статус брака. Сделать это предложено в 72-й статье, которая касается того, что находится «в ведении Российской Федерации» и ее регионов. «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины», – в такой редакции предложено изложить один из пунктов этой статьи.

67-я статья Конституции России дополнится поправкой «об исторической правде»: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

В эту статью Путин предложил также добавить пункт о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а важнейшим достоянием страны являются дети, которым государство создает условия для «воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» и «духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития».

Кроме того, в поправках содержится предложение не допускать «действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к ним».

Напомним, вписать в Конституцию России положение о Боге предложил глава РПЦ патриарх Кирилл. В рабочую группу по внесению изменений в конституцию вошел писатель Захар Прилепин, воевший на стороне «ДНР», экс-фигуристка Ирина Роднина, актер Александр Калягин, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.

Как сообщалось, нацлидер России Владимир Путин 15 января предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Законопроект о поправках единогласно приняла в первом чтении Госдума. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции планируется провести в апреле.