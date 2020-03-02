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Глава МИД Украины не собирается уходить в отставку

Пристайко прокомментировал слухи о его отставке. Министр продолжает работать и готовится к встрече с главой МИД Канады.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что президент Владимир Зеленский пока не говорил ему об отставке. Он заявил об этом на брифинге после встречи с главой МИД Швеции Анн Линде, которая приехала в Украину для встреч с властями, передает агентство «Левый Берег».

«Девять месяцев назад, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться – о том, работаем ли мы дальше или нужно разойтись. Нормальный мужской разговор, который мы время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос был один и тот же вопрос: «Продолжаем работать». Разговора, который бы сказал: «Слушай, давай будем заканчивать», пока не было», – сказал Пристайко.

В то же время он признал, что готов к возможной отставке и не видит в этом трагедии.

«Мы готовы к отставке. Мы пообещали служить народу Украины, были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы заняться чем-то другим, никакой трагедии здесь нет», – сказал Пристайко.

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Он добавил, что у него как министра остается много планов, и ближайший из них – встреча с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Тот приедет в Киев 4 марта, когда в Верховной Раде будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Пристайко сказал, что его пока не приглашали на заседание фракции «Слуга народа», где будут рассматриваться кадровые вопросы. «Но это происходит оперативно. Приглашение может прийти [очень быстро], для этого достаточно телефонного звонка», – сказал министр.

Напомним, что Пристайко возглавил МИД в августе 2019 года. Перед этим он несколько месяцев работал заместителем главы Администрации и Офиса президента при Владимире Зеленском.

Источник Левый Берег

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