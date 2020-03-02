В Анкаре задержаны российские пропагандисты агентства “Sputnik”

Трех сотрудников и главреда российского пропагандистского агентства «Sputnik» задержали в Анкаре. Прокуратура начала расследование в отношении их статьи о провинции Хатай.

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства «Sputnik» и его главного редактора Махира Бозтепе, передает агентство «Hurriyet».

По данным агентства, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом о провинции Хатай под названием «Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии – почему?».

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи.

Как сообщает «Hurriyet», поздно вечером 29 февраля у квартир сотрудников Sputnik, перед их задержанием, состоялись протесты с участием 15-20 человек. Люди обвинили сотрудников Sputnik в измене родине.

Российский масс-медиа пишут, что они выкрикивали националистические лозунги и угрозы, и хотели выломать двери. В агентстве инцидент назвали «попыткой нападения».

«Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла», – говорится в сообщении «Hurriyet». Полиция ищет участников инцидента.

Ранее, в ночь на 28 февраля, у генконсульства России в Стамбуле прошел антироссийский митинг. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес России в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих. Участники акции выкрикивали: «Убийца Путин понесет наказание».

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар. Минобороны России отрицает обвинения.

На следующий день турецкие военные нанесли ответные удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

Отметим, провинция Хатай долгое время оставалась причиной напряженности в отношениях между Турцией и Сирией. Последняя не признавала турецкого суверенитета над Хатаем до начала 2005 года.