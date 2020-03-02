Оккупанты обстреливают мирных жителей на Донбассе

Оккупанты обстреляли жилые дома в Красногоровке Донецкой области. Пострадал один мирный житель.

Вооруженные формирования Российской Федерации 2 марта обстреляли населенный пункт Красногоровка Донецкой области. Они вели огонь на поражение по домам мирных жителей, применяя при этом минометы калибра 120 мм, запрещенные Минскими договоренностями, сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Вследствие разрыва мины рядом с домом взрывной волной выбито оконное стекло, осколками ранило одного жителя», – добавили в штабе.

Отмечается, что такие действия российских оккупантов подтверждают их заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 2 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 2 maart 2020

«Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются», – отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 марта противник 11 раз открывал огонь. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения и еще двое – боевое поражение.