Экс-командира “Айдара” задержали в Греции по запросу из России

Греция по запросу России задержала экс-нардепа и бывшего командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука. В отделении правоохранителей он находился с беременной женой и сыном.

На границе Болгарии и Греции задержали экс-комбата «Айдара» и нардепа VIII созыва Сергея Мельничука. По его информации, задержание прошло по запросу России. Мельничук рассказал об этом в видео на своей странице в Facebook.

«Карточку Интерпола выставила Россия, сейчас будет Интерпол задерживать», – сообщил он вечером 1 марта.

В отделении греческих правоохранителей он находился с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Затримали греки по проханню рашки Geplaatst door Сергій Мельничук op Zondag 1 maart 2020

«Посольства молчат, никто никому ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли этот вопрос с посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права», – отметил он.

Мельничук находится в полицейском отделении в Салониках, к нему прибыл украинский консул. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет «Украинская Правда».

«Консул ночью уехал на место происшествия, предоставил логистическую помощь и содействие семье Мельничука, помог разместиться в отеле», – сообщил он.

Сам Мельничук в отделении полиции ждет прибытия местного прокурора. Вероятно, он прибудет 3 марта, потому что 2 марта в Греции является праздничным днем.

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины открывала уголовное дело из-за информации о нападении Сергея Мельничука и его подчиненных на частное домовладение в Новосветловке Луганской области в августе 2014 года.