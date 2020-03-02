СБУ перекрыла схему закупки запчастей для бронетехники в России

СБУ предотвратила закупку сертифицированных в России деталей для бронетехники по завышенным ценам. Чиновники входящего в «Укроборонпром» предприятия злоупотребляли государственными средствами.

Чиновники государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод» (входит в «Укроборонпром») злоупотребляли государственными деньгами во время закупки запасных частей сомнительного качества, сообщили в пресс-службе СБУ.

Весной 2019 они объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более чем в 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера Государственного оборонного заказа стала коммерческая структура из Киевского региона.

Условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заведомо определенной бизнес-структуры.

«К тендеру допустили только двоих участников, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости», – добавили в СБУ.

Сертификаты на продукцию, согласно с условиями тендера, должны были соответствовать критерию производства в США. Однако документы имели признаки фальсификации – в информационных базах собственником бренда фирмы, которая осуществляла сертификацию, указана Россия, а производителем – одна из стран Ближней Азии. По оценкам экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременной поломки техники, которая предназначена для ВСУ.

Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Фото с обысков проведенных СБУ по делу о закупку запчастей из России. Пред 1 из 6 След

По предварительной оценке, из-за злоупотреблений чиновников стоимость закупки выросла на 750 000 гривен. Во время обысков на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц в Киевской области изъяли документацию, технику и около 400 000 гривен.

Напомним, предприятия концерна «Укроборонпром» в 2015-2019 годах через иностранные «фирмы-прокладки» закупали продукцию военного назначения у России, стоимость которой была завышена в 2-3 раза.