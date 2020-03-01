Скалецкая анонсировала следующий этап медреформы

По состоянию на 1 марта 2020 года, 29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила на своей странице в Facebook.

«На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, – выбрать своего семейного врача», – написала министр.

Скалецкая подчеркнула, что «уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи и заработает Программа медицинских гарантий».

Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать прививки, анализы, диагностику и получить лекарства.

Привіт! Сьогодні 1 березня, а це означає, що вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної… Geplaatst door Zoryana Skaletska op Zondag 1 maart 2020

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании «коллегии выдающихся врачей», которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Перед вступлением в должность Зеленский нелицеприятно отзывался о медицинской реформе (на дебатах с Петром Порошенко он позволил себе выражение «какая это нафиг реформа»), поэтому после создания коллегии некоторые наблюдатели заявили о том, что изменения готовятся сворачивать.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отрицает, что власть собирается отменить реформу здравоохранения.