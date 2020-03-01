Аваковским соорудили будку: Нацгвардия взяла под охрану Раду

У Верховной Рады 1 марта состоялось торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения почетного караула, сообщает агентство «Укринформ».

Бойцы Национальной гвардии прошли маршем у входа в здание Верховной Рады и торжественно подняли украинский флаг.

Нацгвардейцы будут нести караул под парламентом только по выходным и в праздничные дни с 10 утра до 18 часов вечера. Смена караула будет происходить ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, присутствовавший на торжествах, отметил, что так Украина присоединится к «позитивному мировому тренду».

«Именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, и сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу», – сказал Разумков.

Фото с церемонии открытия будки. Фото с церемонии открытия будки. Фото с церемонии открытия будки. Пред 1 из 3 След

Напомним, 31 августа 2015 года у стен Верховной Рады произошли столкновения после того, как парламент поддержал в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

В это время под Радой происходили столкновения противников децентрализации. Кто-то из протестующих бросил боевую гранату, от взрыва которой погибли три нацгвардейца, еще около 150 бойцов НГУ, стражей порядка и гражданских получили ранения. Более 100 из них были госпитализированы, и один боец Нацгвардии в сентябре умер от полученных ран.

Дело о событиях у стен Рады разделили на два уголовных производства – «терроризм» и «массовые беспорядки».