У Зеленского заявили, что в марте может состояться обмен пленными с Россией

Ермак обсудил с Козаком вопрос обмена удерживаемыми лицами. Обмен в формате «всех на всех» может состояться в марте.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента России и «куратором» украинского вопроса Дмитрием Козаком, сообщили в Офисе президента.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года», – говорится в сообщении.

Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко допустил, что новый обмен пленными состоится до встречи лидеров «нормандской четверки», запланированной на апрель. По его словам, в ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Предыдущий большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента… Geplaatst door Офіс Президента України op Zondag 1 maart 2020

Напомним, прежний куратор «украинского вопроса» в России Владислав Сурков покинул должность 25 января «в связи со сменой курса на украинском направлении». После чего «куратором» по Украине стал Дмитрий Козак, до этого занимающийся вопросами по развитию аннексированного Крыма.