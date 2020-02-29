В России прошли шествия памяти убитого оппозиционера Немцова

В российских городах прошли шествия памяти Немцова, убитого пять лет назад. Около десяти человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге.

В российских городах в субботу, 29 февраля, прошли шествия памяти Бориса Немцова, убитого пять лет назад. По данным ресурса «ОВД-Инфо», в акции в Москве участвовали более 22 тысяч человек. Тогда как по официальным данным, на ней присутствовали 10 тысяч людей.

Издание сообщает об около десяти задержанных на акциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото с марша памяти Немцова в Москве. Фото с марша памяти Немцова в Москве. Фото с марша памяти Немцова в Москве. Фото с марша памяти Немцова в Москве. Фото с марша памяти Немцова в Москве. Пред 1 из 5 След

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь» — указано в приглашении на событие в фейсбуке.

Люди держали плакаты с лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию».

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Следствие до сих пор не установило заказчика убийства.