Эрдоган просит Путина уйти из Сирии по-хорошему

Турция заявила об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе. 27 февраля турецкая армия в Сирии потеряла по крайней мере 33 солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений России в Сирии, и попросил нацлидера Росси Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу издание «Daily Sabah».

«Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом. Мы не можем понять, каковы российские намерения там», – заявил турецкий президент.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как авантюру или возможность расширения своих границ, а «просто защищает свою территориальную целостность от режима Асада».

«Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести войны внутри Турции», – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км.

Вооруженные силы Турции продолжают наносить удары по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии. Согласно сообщению Министерства национальной обороны, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 сирийских солдат, передает агентство «Anadolu Ajansı».

«Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника», – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 февраля в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции. Удар нанесли военно-воздушные силы Сирии. Россия, главный сирийский союзник, заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди «террористов», но в Турции это отрицают.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.

Минобороны России заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам.