ВидеоНовости

Эрдоган просит Путина уйти из Сирии по-хорошему

Турция заявила об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе. 27 февраля турецкая армия в Сирии потеряла по крайней мере 33 солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений России в Сирии, и попросил нацлидера Росси Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу издание «Daily Sabah».

«Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом. Мы не можем понять, каковы российские намерения там», – заявил турецкий президент.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как авантюру или возможность расширения своих границ, а «просто защищает свою территориальную целостность от режима Асада».

«Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести войны внутри Турции», – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км.

Читайте также  В Черное море вошел британский разведывательный корабль

Вооруженные силы Турции продолжают наносить удары по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии. Согласно сообщению Министерства национальной обороны, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 сирийских солдат, передает агентство «Anadolu Ajansı».

«Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника», – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 февраля в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции. Удар нанесли военно-воздушные силы Сирии. Россия, главный сирийский союзник, заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди «террористов», но в Турции это отрицают.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.

Минобороны России заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам.

Источник Daily Sabah Anadolu Ajansı

Тоже интересно
Новости

С Богом – назад в СССР: нацлидер Путин благословил изменения в Конституцию

Новости

В Анкаре задержаны российские пропагандисты агентства “Sputnik”

Новости

Оккупанты обстреливают мирных жителей на Донбассе

Новости

Экс-командира “Айдара” задержали в Греции по запросу из России

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

С Богом – назад в СССР: нацлидер Путин благословил изменения в Конституцию

В Анкаре задержаны российские пропагандисты агентства “Sputnik”

Оккупанты обстреливают мирных жителей на Донбассе

1 из 1 799