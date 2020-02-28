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Россия направила к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами

Россия отправила из Севастополя в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами. Сообщается, что они войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Два фрегата Черноморского флота России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев, передает российское агентство «Интерфакс».

«Фрегаты, оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море», – рассказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

«Третий фрегат ЧФ этой серии – «Адмирал Эссен» – выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», – отметил представитель ЧФ.

Ранее эти фрегаты неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского президента Башара Асада.

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Отмечается, что усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих. В связи с этим Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия отказывается от своей ответственности за авиаудар повлекший гибель турецких военнослужащих.

Источник Интерфакс

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