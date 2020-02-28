Россия отказывается от ответственности за авиаудар повлекший гибель турецких военных

Россия заявила о непричастности к авиаудару в Сирии, при котором погибли турецкие военные. Минобороны РФ утверждает, что это сирийская армия обстреляла военных, которые «оказались в боевых порядках отрядов террористов».

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военнослужащие, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на оборонное ведомство.

«Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Бехун не применялась», – говорится в заявлении.

Одновременно Минобороны РФ признало, что под обстрел сирийской армии в провинции Идлиб действительно попали турецкие военные, которые «оказались в боевых порядках отрядов террористов», а Анкара не предупреждала об их местонахождении.

В заявлении также говорится, что атака произошла в районе населенного пункта Бехун.

«При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Из-за ситуации в сирийском Идлибе Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО. Заседание пройдет в пятницу 28 февраля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает пресс-служба НАТО.

Отмечается, что Совет НАТО проведет консультации.

«В соответствии со ст.4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности», – отмечается в сообщении.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении», – говорилось в заявлении.

Кроме того, в связи с атакой, посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон не исключила вероятности применения Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.