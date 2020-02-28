Турция отказывается сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу

Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев после обострения ситуации в Идлибе.

Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе, заявил высокопоставленный турецкий чиновник в комментарии «Reuters».

«Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз», – сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Около миллиона мирных жителей были перемещены к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В результате атаки российской авиации, поддерживающей силы режима Башара Асада, в Идлибе, Сирия, погибли более 30 турецких военных, сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает агентство «Анадолу».

В свою очередь, ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz — Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020

Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке в Идлибе, возросло до 33, передает «Anadolu Ajansı» со ссылкой на губернатора Догана.

«На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе», – сказал он.

Пострадавшие были доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Информации о содержании беседы не приводится.

Пресс-секретарь Эрдогана провел телефонный разговор с советником Белого дома по нацбезопасности Робертом О’Брайеном.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что по всем обнаруженным целям режима Асада турецкие силы продолжают наносить удары.

Кроме того, Турция блокирует социальные сети, не работают Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

В то же время, посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон выразила надежду на то, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары.

Об этом она заявила, комментируя гибель десятков турецких солдат в Сирии, передает «Голос Америки».

Хатчисон отметила, что «если эта атака произошла, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган… увидит, кто является… надежным партнером, и кто не является».

Также она добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

«Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что… посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны», – заявила Хатчисон.

«Президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией», – добавила посол Хатчисон.

Дипломат не исключила вероятности применения Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.

«Конечно, ничего не исключено. Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником… И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств…, я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно», – отметила Хатчисон.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску также выпустила заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении», – говорится в заявлении.