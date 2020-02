Турция отказывается сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу

Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе, заявил высокопоставленный турецкий чиновник в комментарии «Reuters».

«Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз», – сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Около миллиона мирных жителей были перемещены к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В результате атаки российской авиации, поддерживающей силы режима Башара Асада, в Идлибе, Сирия, погибли более 30 турецких военных, сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает агентство «Анадолу».

В свою очередь, ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz

— Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020