В Праге у посольства России теперь новый адрес – площадь Немцова

Возле посольства России в Праге появилась площадь Бориса Немцова. Пять лет назад Немцова застрелили в центре Москвы.

В столице Чехии Праге 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, состоялась торжественная церемония открытия площади его имени, передает «Radio Prague International».

Табличку с новым адресом – площадь Бориса Немцова – установили перед центральным входом в посольство Российской Федерации в Чешской Республике. Раньше площадь называлась Под каштанами.

Решение о переименовании пространства было окончательно принято пражской мэрией в 24 февраля.

«Как повторно заявили представители пражской мэрии, переименование площади является политическим жестом и символом поддержки и солидарности с российской оппозицией и движением за права человека», – говорится в сообщении.

Фото с церемонии открытия площади Немцова. Фото с церемонии открытия площади Немцова. Пред 1 из 2 След

В церемонии приняли участие дочь убитого лидера российской оппозиции Жанна Немцова, мэр Праги Зденек Гржиб и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Как ранее сообщил в интервью русской редакции Radio Prague International мэр Праги Зденек Гржиб, на акцию был приглашен также посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Однако представители российской дипмиссии на мероприятии замечены не были.

В сообщении указывается, что Прага переименовала также одну из аллей парка Стромовка в променад Анны Политковской.

Напомним, пять лет назад, 27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили в центре Москвы.

15 марта 2019 года в Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе, рядом с посольством РФ открыли сквер имени Бориса Немцова.