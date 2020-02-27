Бородянский и Трофимов ослабляют Украину, назначая людей “от сохи” – Юраш

Юраш подчеркивает, что проводимая в Украине кадровая политика наводит на мысли о выполнение командой Зеленского заказа Путина и Московского патриархата.

Кадровая политика реализуемая в Украине при президенте Владимире Зеленском все больше напоминает запланированную вражескую диверсию, пишет на своей странице в Fac«»ebook религиовед Андрей Юраш.

В качестве примера он приводит состоявшееся накануне назначение Елены Богдан председателем Госслужбы по этнополитики и свободы совести. Как известно это назначение «лоббировали» министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, отвечающий за кадровую политику Зеленского.

«А товарищи Трофимов, Бородянский и «иже с ними», которые маскируются под прогрессистов и «равноудаленных», на самом деле являются никчемными исполнителями чужой Воли, ослабляющие Украину непрофессионалами и людьми «от сохи» на всех ключевых стратегических направлениях», – пишет Юраш.

ТУК-ТУК!!! РУСМІР ЗНОВУ ЗАГЛЯДАЄ У НАШІ ВІКНА! Кабмін учора призначив О. Богдан головою Держслужби з етнополітики та… Geplaatst door Andrii Yurash op Donderdag 27 februari 2020

Свою собственную миссию в Украине Юраш видит в продолжение борьбы против «русского мира» и его адептов, которые так услужливо выполняют заказы нацлидера России Путина и предстоятеля Московского патриархата, патриарха Кирилла.