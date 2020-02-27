ГБР открыло уголовное производство против экс-вице-президента Байдена

Бывший генпрокурор Украины Шокин обвинил экс-вице-президент США Байдена в попытках влияния на следствие по делу о компании «Burisma». Суд обязал ГБР открыть уголовное производство на основании слов Шокина.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена, рассказал адвокат Шокина Александр Телешецкийво время пресс-конференции 27 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения», – сказал он.

Адвокат добавил, что производство открыто на основании заявления Шокина о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство. По словам экс-гепрокурора, Байден пытался «свернуть» расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией «Burisma».

Шокин также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – отравление ртутью, говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону «у него еще два года и четыре месяца полномочий».

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. «И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли», – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена в США использовали республиканцы, которые пытаются защитить Трампа в скандале с возможным импичментом.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.