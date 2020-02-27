У Зеленского торопятся разделить должности главнокомандующего и начальника Генштаба

Минобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника Генштаба. Все готово, и «нужно лишь изменить дату».

Министерство обороны готово раньше срока разделить должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил, заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Левому Берегу».

В законе о национальной безопасности прописано, что полномочия разделяются с 2021 года. Министр заявил, что к этому уже все готово, поэтому он рассчитывает на внесение Верховной Радой этой даты.

«В ближайшее время мы внесем изменения в закон «О национальной безопасности». Передвинем дату вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит нам перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб… Датой вступления в силу этого разделения стоит 1 января 2021 года. А мы фактически можем сделать это на год раньше», – сказал Загороднюк.

По его словам, к этому все готово, и «нужно лишь изменить дату».

«Для нас критично провести это разделение, поскольку от этого зависит дальнейший переход на стандарты НАТО», – сказал министр.

Напомним, что закон о национальной безопасности был принят летом 2018 года. Среди прочего он предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины.

Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак

Кроме этого министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал слухи о закрытии ракетной программы в Украине.

По его словам, это спекуляции, так как в реальности ракетной программы в Украине нет и никогда не было.

«Возвращаясь к вопросу о ракетной программе, ее не существует. И никогда не было. Так вышло. Мы только разрабатываем концепцию развития нашей ракетной отрасли», – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что отдельные ракетные проекты, такие как «Нептун» и «Ольха», финансируются и останавливать их не собираются.

«По «Нептуну» в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с «Ольхой», – сказал Загороднюк.

«Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году. Это не совсем похоже на «закрытие программы». Думаю, это была какая-то информационная кампания против нас», – сказал он.

Напомним, что ракетная система залпового огня «Ольха» – разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро Луч». Летом 2019 года Украина испытала модернизированные ракеты «Ольха-М» с максимальной дальностью 130 километров.

Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» также испытывали в прошлом году. В СНБО сообщали, что в ходе испытаний крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель.

Боеприпасом для «Нептуна» выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.