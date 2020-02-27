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МИД Украины подтвердил новое задержание украинских граждан в России

Здание МИД Украины.

В МИД Украины подтвердили задержание в России четверых украинцев. Их подозревают в преступлении.

Министерство иностранных дел подтвердило задержание в России четверых граждан Украины, которые подозреваются в уголовном преступлении, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По предварительной информации посольства Украины в РФ, российскими правоохранительными органами были задержаны четверо граждан Украины по подозрению в совершении уголовного преступления. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах УФСИН РФ. Упомянутые лица обеспечены адвокатской защитой», – говорится в ответе министерства.

Посольство Украины в России направило ноту в российский МИД с просьбой предоставить дополнительную информацию о задержанных.

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Ранее российские масс-медиа сообщили о задержании украинцев во время ликвидации нарколаборатории во Владимирской области.

Источник Интерфакс-Украина

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