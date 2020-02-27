Россия проиграла в суде акционерам ЮКОС из-за оккупации Крыма

Решение Апелляционного суда Гааги, обязывающая Россию выплатить 50 млрд долларов акционерам ЮКОС, оказалось связано с Крымом. Агентство «РБК» пишет, что против России обернули юридические детали оккупации Крыма.

Россия настаивала, что подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, позволивший акционерам ЮКОС пойти в международный арбитраж.

Но суд установил, что на практике Россия в целом ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если их отдельные положения противоречили российскому законодательству.

Один из таких примеров, на который ссылается суд, – договор о незаконной аннексии Крыма.

Конституционный Суд России в 2014 году постановил, что Крым и Севастополь находятся в составе Российской Федерации (это не признано ни Украиной, ни международным сообществом) с момента подписания договора 18 марта 2014 года, а не с момента ратификации, которая состоялась через несколько дней.

Кроме того, в практике КС России есть вердикт о том, что временное применение международного договора делает его частью правовой системы России.

Все это вместе позволило суду Гааги утверждать, что подход России к подсудности дела экс-акционеров ЮКОСа противоречит позиции ее собственного Конституционного Суда.