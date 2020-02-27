Госсекретарь Помпео требует от России прекращения оккупации Крыма

В США потребовали от России прекращение оккупации Крыма и преследования крымских татар.

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и преследование крымских татар, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«27 февраля шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины, и Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркивается в нашей Крымской декларации, подписанной в июле 2018 года, Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», – говорится в заявлении.

Помпео отметил, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для общей безопасности.

«Российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко заставляя молчать гражданское общество и средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания. Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были заключены в тюрьму Россией – а некоторые подвергнуты пыткам – за мирное противодействие оккупации», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным обыскам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, Меджлиса.

«Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватили собор православной церкви Украины в Симферополе. Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму», – заявил Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее примирение Украины и России.

Несмотря на это Трамп продлили санкции против России из-за оккупации Крыма.