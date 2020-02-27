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В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у украинки

В украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19.

Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии, передают итальянский информационный портал «Cremonaoggi», а так же информационный портал «Fanpage» ссылаясь на заявления мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

«Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей», – говорится в сообщении.

Напомним, что неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.

В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. Уже есть первые жертвы (11 в Италиии 1 во Франции).

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Вечером 20 февраля 72 эвакуированныхиз Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – «карантин») в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя – города, из которого распространился COVID 2019, – уже 7-й день проходят обсервацию (наблюдение) в Новых Санжарах Полтавской области. У них проявлений болезни не наблюдается.

Зато от гриппа в течение зимы умерли 48 граждан Украины, за последнюю неделю (17-23 февраля) стало известно о десяти летальных случаях вследствие гриппа. Все умершие не имели прививок от гриппа.

Источник Cremonaoggi Fanpage

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