“Украины нет, есть украинство”: Сурков сделал провокационные заявления после отставки

Сурков впервые после отставки сделал заявление об Украине. Экс-помощник нацлидера России утверждает, что Украины не существует, по его словам есть только «украинство».

Экс-помощник нацлидера России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что отношения с Украиной никогда не были простыми, даже когда Украина была в составе России. Сурков рассказал об этом в интервью «Актуальные комментарии».

По его словам, Украины нет, есть украинство.

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?», – говорит Сурков.

При этом он подчеркивает, что как ни странно, он «укрооптимист» и считает, что Украины нет пока. Однако, со временем она все-таки будет, правда не факт, что она будет единственной.

«Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», – подчеркивает Сурков.

Сурков также отметил, что с Украиной отношения никогда не были простыми, даже когда она была в составе России. По его словам, Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным.

«То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – настаивает Сурков.