Протесты в Киеве: по Офисом президента мужчина совершил самоподжог

На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог. Он получил ожоги легкой степени.

На пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. На Telegram-канале Офиса президента Украины сообщили, что мужчина жив и получил ожоги легкой степени.

Как сообщают журналисты с места происшествия, пламя быстро сбили, мужчина остался жив, но получил ожоги.

Активист поджег себя под Офисом президента Geplaatst door Информатор Киев op Woensdag 26 februari 2020

Мужчину передали врачам для оказания медицинской помощи. Его увезли на «скорой» для осмотра и предоставления медицинской помощи.

По данным «Информатора», его действия связаны с земельным вопросом. Самоподжогом он попытался обратить внимание на свою проблему.

Фото мужчины пытавшегося совершить акт самосожжения. Фото мужчины пытавшегося совершить акт самосожжения. Фото мужчины пытавшегося совершить акт самосожжения. Пред 1 из 4 След

«По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами ОПУ, не принимал участие в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местной властью», – говорится в сообщении Офиса президента.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге добавила, что мужчина был облит бензиновым веществом.

Самосожжения мужчины возле Офиса Президента Geplaatst door Юрий Орденко op Woensdag 26 februari 2020

«Рядом с ним были мужчины, державшие куртки, и они быстро его потушили», – пояснила она.