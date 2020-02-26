Как Азаров, только хуже: у Зеленского определились с кандидатурой нового премьера

Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%. Еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Хорошковский.

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время, сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников «Левого Берега» в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию издания «Kyiv Post».

По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.

«Этот вопрос решен. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, – ред.)защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», – рассказал источник во власти.

«Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить», – дополнил другой источник.

«Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», – уточнил собеседник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: «Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».

Примечательно, что еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке. Это произошло после того, как в сеть «слили» файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту. Владимир Зеленский его отставку не принял