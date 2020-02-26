В США продлили санкции против России за оккупацию Крыма

Трамп продлил санкции против России из-за агрессии в Украине. Действие ограничений, которые которые были введены 6 марта 2014, продлены еще на год.

Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма, сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидер США объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

В приказе №13660 отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе «продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства».

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. При участии «зеленых человечков», людей в военной форме без опознавательных знаков, она провела там незаконный «референдум». После аннексии и оккупации полуострова на Москву был наложен ряд санкций. Также ее действия осудило международное сообщество. Официально Кремль отрицает аннексию, называя это «присоединением» и «возвращением» Крыма к России.

Напомним, ранее Трамп выразил надежду на примирение между Украиной и Россией.

В то же время, сенаторы-демократы требуют от Трампа новых санкций против России.