“Поп в законе” не получился: православные иерархи проигнорировали гундяевский сходняк

На встречу православных церквей в Аммане (Иордания) приедет самое большее четыре патриарха из 15, остальные отказались участвовать в мероприятии и «коронации» патриарха Кирилла, сообщила информационная платформа «Духовний Фронт України» со ссылкой на свои источники.

«Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которые организовали по инициативе РПЦ и на котором планировалось противодействовать украинской автокефалии ПЦУ и обжаловать первенство Вселенского патриархата, будет бессмысленным, поскольку главные иерархи на нем представлены не будут – они просто отказались участвовать в «коронации» патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанес даже патриарх «братской» Болгарской православной церкви, который не пришлет в Амман своих представителей и не полетит туда сам», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что последней отказалась от участия Антиохийская церковь, центр которой находится в сирийской столице Дамаске.

«Антиохийская ПЦ подчеркивает, что отказывается от поездки, чтобы избежать усиления разногласий и «углубления разрыва между братьями», – сообщили на сайте.

В конечном итоге, утверждают источники, вместо 15 глав православных церквей, в Аммане будут присутствовать только РПЦ, дружеская ей Сербская церковь, а также Иерусалимская. Четвертой церковью, которая может принять участие – является чешская ПЦ.

«Это означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся за время правления Кирилла Гундяева», – резюмировали в сообщении на сайте и напомнили, что православие представляют 15 автокефальных церквей.

Напомним, ранее Русская православная церковь официально разорвала связи с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).