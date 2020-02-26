Дело MH17: у голландской прокуратуры чертова дюжина свидетелей

В Нидерландах назвали точное количество свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17 сбитого российским ЗРК «Бук».

У прокуратуры Нидерландов есть 13 свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Такими данными из документов прокуратуры располагает нидерландская новостная программа «Nieuwsuur», передает агентство «Интерфакс-Украина».

Личности всех этих свидетелей будут сохранены из-за соображений безопасности. Прокуратура полагает, что они «подвергаются значительным рискам».

Также в Nieuwsuur уточнили, что у них есть официальные обвинения, направленные четырем подозреваемым 2 октября 2019 года. Но пока неизвестно, проживают ли эти фигуранты по своим адресам.

Напомним, что нидерландский следователь, представитель международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17. В МИД РФ назвали это заявление «балаганом».

Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса МН17. Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе «Схипхол», который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.