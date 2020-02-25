Диджитализация состоялась: киберполицейский вымогал кибервзятку

Следователи считают, что подозреваемый требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за закрытие дела о распространении порнографии.

Сотрудники СБУ задержали сотрудника структурного подразделения Департамента киберполиции НПУ, который подозревается в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства, сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи считают, что киберполицейский требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужное» заключение компьютерно-технической экспертизы.

Фото с места задержания злоумышленника. Фото с места задержания злоумышленника. Фото с места задержания злоумышленника. Фото с места задержания злоумышленника. Пред 1 из 4 След

Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

Правоохранители задержали офицера в центре Житомира, сразу после зачисления на карточку первого «транша» – 24 тысяч гривень.

Задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других полицейских.

Ранее сообщалось, что Нацполиция проводила обыски у активистов и основателей «Украинского киберальянса». Их подозревают в причастности к хакерской атаке в одесском аэропорте осенью прошлого года

В результате у активистов была изъята, а проводивших обыск интересовала переписка активистов в мессенджерах.