ВидеоНовости

«Воду в обмен на путевки»: в России выдвинули абсурдные требования по Крыму

В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки для перенесших эпидемию коронавируса.

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма. Свой наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров.

«Куда поедут украинцы отдыхать этим летом? Я думаю, что кроме Крыма некуда: там опасно, там смертельно опасно, там невозможно, туда денег не хватит. Поэтому открывайте канал, пока не поздно!» – заявил Нилов в приказательном тоне.

Кроме того, он обеспокоился тем, что из-за якобы огромного наплыва российских туристов летом 2020 года в Крым там еще больше усилится нехватка пресной воды (напомним, что тот ресурс, который ранее подавался на полуостров по Северо-Крымскому каналу, был предназначен исключительно для нужд сельского хозяйства).

«Ни в Китай, ни в Европу поехать не получится. Россия, дай Бог, предоставит такую возможность. Ну а Крым – это для Украины единственное спасение. Поэтому открывайте канал! Сделайте шаг навстречу!» – сказал скандальный представитель оккупантов.

Напомним, что 11 февраля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать «допустимым компромиссом».

Читайте также  Как готовится «раскулачивание» олигархов. Россия на пороге передела собственности

Слова Арахамии вызвали бурную дискуссию как среди политиков, так и в социальных сетях.

Например, Рефат Чубаров раскритиковал позицию нардепа, а первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым.

Украинский дипломат Владимир Огрызко также заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма.

Арахамия позже оправдался за свои слова, заявив, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса якобы не его, а он с ней лишь согласился.

Источник Россия 1

Тоже интересно
Новости

Украина проиграла в ЕСПЧ люстрированным чиновникам

Новости

Диджитализация состоялась: киберполицейский вымогал кибервзятку

Новости

В Москве умер военный преступник маршал СССР Язов

Новости

ГБР предъявило подозрение экс-нардепу Чорновол за «препятствование работе журналиста»

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украина проиграла в ЕСПЧ люстрированным чиновникам

Диджитализация состоялась: киберполицейский вымогал кибервзятку

В Москве умер военный преступник маршал СССР Язов

1 из 2 312