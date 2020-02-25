«Воду в обмен на путевки»: в России выдвинули абсурдные требования по Крыму

В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки для перенесших эпидемию коронавируса.

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма. Свой наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров.

«Куда поедут украинцы отдыхать этим летом? Я думаю, что кроме Крыма некуда: там опасно, там смертельно опасно, там невозможно, туда денег не хватит. Поэтому открывайте канал, пока не поздно!» – заявил Нилов в приказательном тоне.

Кроме того, он обеспокоился тем, что из-за якобы огромного наплыва российских туристов летом 2020 года в Крым там еще больше усилится нехватка пресной воды (напомним, что тот ресурс, который ранее подавался на полуостров по Северо-Крымскому каналу, был предназначен исключительно для нужд сельского хозяйства).

«Ни в Китай, ни в Европу поехать не получится. Россия, дай Бог, предоставит такую возможность. Ну а Крым – это для Украины единственное спасение. Поэтому открывайте канал! Сделайте шаг навстречу!» – сказал скандальный представитель оккупантов.

Напомним, что 11 февраля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать «допустимым компромиссом».

Слова Арахамии вызвали бурную дискуссию как среди политиков, так и в социальных сетях.

Например, Рефат Чубаров раскритиковал позицию нардепа, а первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым.

Украинский дипломат Владимир Огрызко также заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма.

Арахамия позже оправдался за свои слова, заявив, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса якобы не его, а он с ней лишь согласился.