В Москве умер военный преступник маршал СССР Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер последний министр обороны СССР и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны государства-агрессора.

«Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана.

Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года – членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член Госкомитета по чрезвычайному положению дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во «Внуково» из Фороса, куда он ездил на переговоры с Горбачевым, и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что Язов проходил по делу о событиях 13 января 1991 года, когда две колонны советской бронетехники пытались захватить парламент Литвы и телебашню в Вильнюсе, чтобы вернуть Литву в состав СССР. Тогда во время захвата телебашни погибло 13 человек и, как минимум, 140 были ранены; атака на здание Верховного Совета Литвы не состоялась.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.

4 февраля 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи», а также юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».