Нацполиция Украины проводит обыски у активистов вскрывших почту Суркова

У активистов и основателей «Украинского киберальянса» проходят обыски. Организация связывает это с попыткой политического давления. Основатель волонтерского сообщества «InformNapalm» Бурко назвал действия полиции политическими репрессиями.

У активистов и сооснователей общественной организации «Украинский киберальянс» утром 25 февраля начались обыски, говорится на странице «Ukrainian Cyber Alliance» в Facebook.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.

«Сейчас у нас нет более детальной информации относительно причин таких действий. Мы связываем эти действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов», – заявили в организации.

Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian… Geplaatst door Ukrainian Cyber Alliance op Maandag 24 februari 2020

Основатель волонтерского сообщества «InformNapalm» Роман Бурко в Facebook добавил, что обыски начались у людей, которые в рамках акции FRD указывали государственным учреждениям на критические уязвимости систем с целью исправления и закрытия этих уязвимостей.

У спікера Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та інших людей, які в межах акції #FRD вказували державним установам на… Geplaatst door Roman Burko op Maandag 24 februari 2020

«Политическое давление на активистов, которые указывали на критические дыры в проводимой «диджитализации». Репрессии в Украине против тех, кто годами эффективно боролся с российской агрессией», – добавил позже Бурко.

Політичний тиск на активістів, які вказували на критичні дірки "діджіталізації". Репресії в Україні проти тих, хто роками ефективно боровся з російською агресією. Geplaatst door Roman Burko op Maandag 24 februari 2020

«Украинский киберальянс» – объединение активистов из разных городов Украины и стран мира, возникшее в 2016 году. Его члены занимаются противодействием российской агрессии в Украине и повышению уровня кибербезопасности в стране.

Напомним, ранее участники «Украинского киберальяса» несколько лет собирали данные о зарплатах российских военных на Донбассе и в Сирии.

Также они получили данные с почты Владислава Суркова о фейковых версиях крушения малазийского Boeing, который был сбит на Донбассом.